Duo As Manas trazem afeto por meio da música em show no Theatro São Pedro

O projeto Mistura Fina apresenta na próxima quinta-feira (16), às 18h30min, o duo As Manas, dando continuidade às homenagens dedicadas às mulheres cantoras e compositoras. O show criado pelas irmãs Giovanna e Isabelle Mottini busca transmitir afeto por meio da música. A apresentação ocorre no Foyer Nobre do Theatro São Pedro (Praça da Matriz, s/n°). A entrada é franca

Conjugando suas experiências musicais individuais e coletivas, As Manas apresentam um repertório autêntico e diverso, que destaca a riqueza da música brasileira. Djavan e João Bosco são importantes referências musicais para as irmãs e algumas de suas canções fazem parte do repertório do show. A apresentação é feita apenas com vozes e violão, criando um ambiente intimista e envolvente, onde as irmãs interagem com o público por meio da música.