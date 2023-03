Sonata Arctica faz show no Opinião nesta quarta

A banda finlandesa de heavy metal melódico Sonata Arctica desembarca em Porto Alegre nesta quarta-feira (15) para apresentação no Bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834). Comemorando seus 25 anos de estrada, o grupo faz um show repleto de sucessos de toda a carreira. O espetáculo começa às 21h e tem ingressos a partir de R$ 135,00 disponíveis no Sympla

O Sonata Arctica, um dos nomes mais importantes do atual cenário do heavy metal, vem novamente protagonizar uma das maiores turnês já registradas por uma banda internacional no continente. No repertório, clássicos como Tallulah, I Have a Right e Replica serão cantados pelo grupo. A abertura fica a cargo da banda Firewing.