Pedro Henrique anuncia show de Alexandre Pires no Estádio Beira-Rio

O anúncio foi feito em alto estilo. O goleador do Campeonato Gaúcho, Pedro Henrique, do Internacional, comunicou pelas redes sociais coloradas que o amigo, o cantor Alexandre Pires, fará show no Estádio Beira-Rio dentro dos festejos em dose dupla: o Inter faz aniversário dia 4 de abril, e o estádio, dia 6.

"Fala gurizada, tudo beleza? Um amigo meu tem um recado para vocês. Uma surpresa na nossa casa!", avisou o jogador.

O show O Baile do Nêgo Véio 2 vai ser dia 23 de março, a partir das 19h3min ocupando o formato de anfiteatro do estádio colorado, quando parte da área é reservada ao evento.

A venda exclusiva e promocional para sócios do clube e clientes Coração do Gigante começará nesta terça-feira (14), informa post no Instagram do Inter.

"Bora comemorar os aniversários do Inter e do Beira em grande estilo?", provoca o clube no Instagram.

A exploração comercial do Beira-Rio, que tem principalmente jogos e depois shows como fontes de receita, é feita pela Brio.

Três shows nacionais estão confirmados até agora para 2023: Titãs, em maio, Jota Quest, em junho, e Thiaguinho, em novembro.

Segundo o CEO da Brio, Paulo Pinheiro, a captação de show continua, mas depende do calendário de jogos do Colorado.

A gestora fechou patrocínio com a Pepsi Black, que assegura a venda do portfólio de produtos da Ambev nas áreas interna e externa do estádio, explicou a Brio.