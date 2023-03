Segunda etapa do Porto Alegre em Cena tem início nesta semana

O 29º Porto Alegre em Cena entra em sua segunda etapa. Comemorando o aniversário da cidade, a programação se estende de 16 a 26 de março, trazendo produções relevantes como Eu de Você, espetáculo com Denise Fraga dirigido por Luiz Villaça, e Cárcere ou Porque as Mulheres Viram Búfalos, da Companhia de Teatro Heliópolis, uma encenação de Miguel Rocha protagonizada por mulheres negras que retratam a opressão de toda uma população negligenciada pelo preconceito e pelas políticas públicas. A direção artística do festival selecionou ainda 16 espetáculos gaúchos para compor a grade, em março, bem como atividades formativas e um seminário. Ingressos estão à venda na plataforma Guichê Web

Na programação está a estreia do novo espetáculo da Cia Incomode-te, Espera, e produções que trazem temáticas contemporâneas, necessárias e urgentes, como Água Redonda e Comprida, em que a criadora Geórgia Macedo contracena com uma atriz do Povo Kaingang, a jovem Nayane Gakre Domingos. Espetáculos de máscaras como 2068, do Máscara EnCena; montagens consagradas a exemplo de O Inverno do Nosso descontentamento: Nosso Ricardo III, da Cia. Teatro ao Quadrado; o musical que foi destaque na temporada 2022, Trago sorte, mentira & morte, do Grupo Cerco; espetáculos de dança do Macarenando Dance Concept, sobre a obra de Caetano Veloso e com linguagem inovadora, e da Geda Cia de Dança, Andaime (Des) Construção do Amor, integram o festival.