Roselena Colombo lança novo livro nesta quinta (16) em Porto Alegre

A escritora Roselena Colombo lança seu novo livro, Viageiras, nesta quinta-feira (16), a partir das 18h. O evento, com sessão de autógrafos, será no Espaço Amelie (Rua Vieira de Castro, 439). O livro custa R$ 40,00 e pode ser adquirido no site da editora.

A publicação de 134 páginas é composta de diferentes gêneros produzidos a partir de vivências da professora, fotógrafa e amante de viagens. É um livro visual que integra contos e crônicas entremeados com fotografias e ilustrações, com uma escrita fluída, entremeada com fotografias feitas pela autora e ilustrações inéditas de artistas visuais, numa combinação de beleza gráfica e diversidade literária.

Em 54 textos, a autora traduz na escrita suas leituras do mundo, abordando diferentes temas e linguagens, produzindo uma narrativa descontraída como uma viagem. Composta por quatro capítulos - Na Praínha, No lar, Pela cidade e Voando as tranças – a publicação é da editora Santa Sede e vem pelo selo Balcão!.