Rapper Don L se apresenta no Bar Opinião

Um dos maiores nomes do rap contemporâneo, Don L desembarca em Porto Alegre para show no Bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834) nesta quinta-feira (16). O rapper traz no repertório o seu mais recente trabalho, Roteiro pra Aïnouz, Vol 2, a partir das 23h. Os ingressos estão disponíveis na Sympla por a partir de R$ 45,00.

O mais recente trabalho do MC e produtor Don L, RPA2, que traz versões propositivas de sonoridades contemporâneas como o rap, o funk, o trap e o drill, além de soul e MPB, despertou paixões. O disco usa a ida de Don L para São Paulo para discutir os passados, presentes e futuros possíveis do Brasil, englobando colonialismo, organização popular, amor e revolução. Além de garantir ao músico os prêmios de Artista do Ano da APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte) e melhor álbum no Prêmio Arcanjo, a obra figurou no pódio das principais listas de lançamentos de 2021 e fez muito barulho nas redes sociais.