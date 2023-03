King Kong celebra 90 anos em mostra na Cinemateca Capitólio

Os 90 anos do filme King Kong, obra-prima de Merian C. Cooper e Ernest B. Schoedsack lançada em março de 1933, serão celebrados em sessão especial na Cinemateca Capitólio (Rua Demétrio Ribeiro, 1085). O longa será exibido no sábado (18), às 18h, comentado pelo pesquisador Marcelo Severo. Os ingressos custam R$ 10,00, com opções de meia entrada.

A partir de terça-feira (14), a Cinemateca Capitólio apresenta o ciclo Universo Kong, com filmes de horror e aventura realizados em Hollywood nos primeiros anos da era sonora. A programação possibilita um mergulho no imaginário violento do período que gerou King Kong, a partir de obras marcantes como O Médico e o Monstro, A Ilha das Almas Selvagens, Zaroff, o Caçador de Vidas e Monstros, entre outros clássicos.