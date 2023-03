Hevo84 volta aos palcos e se apresenta no Opinião

Depois de um hiato de 8 anos, a banda Hevo84 volta aos palcos e se apresenta no Bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), neste sábado (11), às 19h30min. O grupo traz à Capital os maiores sucessos de sua carreira, com abertura do show pela banda Mandrake. Os ingressos custam a partir de R$ 50,00 e estão disponíveis na plataforma Sympla

No repertório, o grupo traz para o público seus maiores hits como, como Passos Escuros, músicas novas e celebra o álbum Dias de Fuga. A Hevo84 é uma banda de pop rock formada em Paranaguá, cidade do litoral do Paraná, no final de 2005. Com uma proposta diferenciada, ela mistura elementos do rock, beats de música pop e levadas românticas no piano. Todas as suas letras são autorais e falam sobre amor, motivação e especialmente sobre momentos de superação dos integrantes da banda.