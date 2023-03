Praia de Belas exibe filme Entre Mulheres no projeto Cinepsiquiatria

Neste sábado (11), às 10h30min, o Praia de Belas Shopping (Av. Praia de Belas, 1181) recebe a segunda edição do projeto Cinepsiquiatria, em evento que fará parte da programação alusiva ao Dia da Mulher do empreendimento. O filme Entre Mulheres, seguido de debate com psiquiatras convidados, será exibido na ocasião com ingressos com meia entrada para todos disponíveis no site.