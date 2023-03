Planta & Raiz faz show de turnê acústica em Gravataí

Celebrando os 25 anos de carreira, o grupo de reggae Planta & Raiz desembarca no Estado para apresentação em Gravataí neste sábado (11), às 20h. O show será um aquecimento para o Lollapalooza, onde a banda vai se apresentar neste mês. O evento para os gaúchos será no Quintal do Clube (Rua Benjamin Constant, 410), com ingressos por R$ 90,00 na Sympla

Se tornando o primeiro artista nacional de reggae a tocar no festival Lollapalooza, a banda chega à Gravataí animada com as novas versões de canções clássicas como Com Certeza e Dois Passos do Paraíso tocadas na gravação do show que deu origem ao mais recente álbum Acústico Planta & Raiz. Com 8 faixas inéditas, o trabalho traz participações de Vitor Kley, Armandinho e Maneva.