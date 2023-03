Universo feminino é tema de mostra no Espaço Cultural Correios

Neste sábado (11), o Espaço Cultural Correios (Av. Sete de Setembro, 1020) recebe a exposição Elas, que traz o universo feminino para o foco. Quatro artistas expõem suas obras em diferentes expressões das artes visuais que revelam a essência e algumas das diversas faces e fases da mulher. A exposição fica em cartaz até o dia 15 de abril, com visitação de terça a sábado das 10h às 17h. A entrada é franca.

Anelise Ferreira, Gutemberg Ostemberg, Laércio de Menezes e Marina Menezes trazem, juntos, mais de 90 obras que exploram o feminino. A artista Anelise Ferreira enxerga nas flores e folhas secas uma potencial relação com a passagem da vida e as histórias que estão desenhadas no nosso corpo. O premiado fotógrafo Gutemberg Ostemberg destacou a mulher real – e, ao mesmo tempo, poética, em sua obra. Com um amplo percurso na arte, Laércio de Menezes, por sua vez, apresenta uma visão que aponta para o futuro na técnica, sem perder a sensibilidade do olhar. Por fim, a artista Marina Menezes se vê envolvida na história de sua "musa", e parte em busca de uma imagem que possa contar sua história de coragem e personalidade.