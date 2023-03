Projeto Domingo é dia de Teatro leva espetáculos para o Shopping Praia de Belas

A partir deste domingo (12), o Shopping Praia de Belas (Av. Praia de Belas, 1181) traz de volta o tradicional projeto Domingo é dia de teatro. A iniciativa ocorrerá todos os domingos, a partir das 16h, até 24 de setembro, sempre com entrada gratuita. A agenda inclui peças de teatro, oficinas, contação de histórias, musicais, entre outros, com foco no público infantil e suas famílias.

Apresentando um mundo lúdico e criatividade por meio de atividades culturais diferenciadas e relacionadas a datas comemorativas, a atração acontece no segundo piso do Praia de Belas e será apresentada por grupos e artistas locais. Além de toda a programação e diversão, a criançada ainda poderá ser sorteada com brindes como vale-casquinha, ingressos pro cinema, vale-pipoca e chocolates.