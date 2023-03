Sala Redenção traz galãs do cinema em mostra nesta segunda (13)

O cinema universitário da Ufrgs apresenta uma programação com foco nos galãs do cinema. A Sala Redenção (Rua Eng. Luiz Englert, 333) inverte os papéis de observador e observado e coloca os homens como alvo dos olhares na Mostra Galãs. Uma seleção de 10 filmes será apresentada entre esta segunda (13) e o dia 24 de março, com sessões diárias às 16h e 19h. A entrada é gratuita.

Ao longo da história do cinema, as mulheres foram frequentemente colocadas em uma posição de passividade, como fontes de inspiração e objetos de observação para realizadores e espectadores masculinos. Assim sendo, a Mostra Galãs vem para colocar a figura masculina como objetos do nosso olhar.

Os filmes em cartaz são atravessados pelo olhar feminino, e marcados pela presença dos galãs - ou seja, dos homens enquanto seres que atendem a um padrão de beleza socialmente definido, idealizados e observados. De Rudolph Valentino, em "O Águia", a Timothée Chalamet, em "Lady Bird", a programação apresenta galãs em obras de diferentes épocas.

Confira a programação abaixo:

O DIÁRIO DE BRIDGET JONES

(dir. Sharon Maguire | Inglaterra | 2001 | 97 min)

Bridget Jones é uma solteirona de trinta e poucos anos que decide registrar em um diário suas tentativas de melhorar de vida. O resultado é um relato picante e bem-humorado de suas desventuras profissionais, familiares e românticas.

13 de março | segunda-feira | 16h

24 de março | sexta-feira | 19h

ESTRELANDO HUGH GRANT E COLIN FIRTH

O ÁGUIA

(dir. Clarence Brown | Estados Unidos | 1925 | 91 min)

Rejeitada por seu amante, um soldado cossaco, czarina expulsa-o do exército. Banido, o galante aventureiro se transforma num vingador mascarado, obcecado em fazer justiça.

13 de março | segunda-feira | 19h

20 de março | segunda-feira | 16h

ESTRELANDO RUDOLPH VALENTINO

ROMEU + JULIETA

(dir. Baz Luhrmann | Estados Unidos | 1997 | 120 min)

Em Verona Beach, os Capuletos e os Montéquios são duas famílias que sempre se odiaram. Mas isto não impede que Romeu, um Montéquio, se apaixone pela bela Julieta, uma Capuleto.

14 de março | terça-feira | 16h

22 de março | quarta-feira | 19h

ESTRELANDO LEONARDO DICAPRIO E PAUL RUDD

MAMMA MIA!

(dir. Phyllida Lloyd | Estados Unidos | 2008 | 108 min)

Donna, a proprietária de um hotel nas ilhas gregas, está preparando o casamento de sua filha com a ajuda de duas amigas. Enquanto isso, a noiva Sophie convida três ex-namorados de sua mãe na esperança de conhecer seu verdadeiro pai.

15 de março | quarta-feira | 16h

16 de março | quinta-feira | 19h - evento em parceria com a Revista Fracasso

ESTRELANDO COLIN FIRTH E PIERCE BROSNAN

10 COISAS QUE EU ODEIO EM VOCÊ

(dir. Gil Junger | Estados Unidos | 1999 | 97 min)

Bianca Stratford é bonita e popular, mas não pode namorar antes de sua irmã mais velha. O problema é que nenhum garoto consegue chegar perto da irmã, Kat Stratford. Para resolver a situação, um rapaz interessado em Bianca suborna um amigo com passado misterioso para sair com Kat e, quem sabe, tentar conquistá-la.

15 de março | quarta-feira | 19h

23 de março | quinta-feira | 16h

ESTRELANDO HEATH LEDGER E JOSEPH GORDON LEVITT

LADY BIRD

(dir. Greta Gerwig | Estados Unidos | 2017 | 94 min)

Christine McPherson está no último ano do ensino médio e o que mais deseja é ir fazer faculdade longe de Sacramento, Califórnia, ideia firmemente rejeitada por sua mãe. Lady Bird, como a garota de forte personalidade exige ser chamada, não se dá por vencida e leva o plano de ir embora adiante mesmo assim.

16 de março | quinta-feira | 16h

20 de março | segunda-feira | 19h

ESTRELANDO TIMOTHÉE CHALAMET

CAÇADORES DE EMOÇÃO

(dir. Kathryn Bigelow | Estados Unidos | 1991 | 122 min)

No sul da Califórnia, bandidos cometem uma série de assaltos bizarros a bancos. O agente federal Johnny Utah se infiltra na gangue suspeita de ter executado os crimes. O problema é que Utah acaba se envolvendo romanticamente com Tyler, uma das integrantes do bando, e criando fortes laços de amizade com o líder Bodhi.

17 de março | sexta-feira | 16h

21 de março | terça-feira | 19h - com debate do cineclube Academia das Musas

ESTRELANDO PATRICK SWAYZE E KEANU REEVES

UM ANJO EM MINHA VIDA

(dir. Penny Marshall | Estados Unidos | 1996 | 124 min)

Um reverendo que está passando por uma crise recebe a visita de um anjo. Mas o emissário divino, em vez de ajudá-lo, se distrai com a presença da mulher do religioso.

17 de março | sexta-feira | 19h

24 de março | sexta-feira | 16h

ESTRELANDO DENZEL WASHINGTON

ENTREVISTA COM O VAMPIRO

(dir. Neil Jordan | Estados Unidos | 1994 | 122 min)

Um jornalista biógrafo entrevista um jovem que afirma ser vampiro. Louis de Pointe du Lac, um homem que perdeu tudo, narra suas experiências dos últimos 200 anos e reconta seu encontro com Lestat de Lioncourt, uma criatura da noite.

21 de março | terça-feira | 16h

23 de março | quinta-feira | 19h - com quiz sobre vampiros

ESTRELANDO BRAD PITT E TOM CRUISE

JUVENTUDE TRANSVIADA

(dir. Nicholas Ray | Estados Unidos | 1955 | 111 min)

Em Los Angeles, em 1955, Jim Stark é um jovem problemático e acaba preso por causar danos à propriedade. O adolescente então encontra alguns filhos angustiados de pais irresponsáveis, como os dele. Com eles, ele vive alianças, conflitos e disputas por questões territoriais e amorosas, culminando em uma tragédia.

22 de março | quarta-feira | 16h

ESTRELANDO JAMES DEAN