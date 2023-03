Barra Shopping Sul promove evento de St.Patricks Day

O Barra Shopping Sul (Av. Diário de Notícias, 300) promove nesta quinta (16) e sexta-feira (17) a celebração do Dia de São Patrício, ou Saint Patrick's Day. A próxima edição do BarraMusic Sunset terá programação especial dedicada à festa irlandesa, embalada com muita música e chope verde. Os eventos são sempre às 18h e têm entrada gratuita.

O espaço estará totalmente ambientado, com o tradicional verde que remete a Saint Patrick. E além do chope, a programação musical é intensa, com shows de DJ Sassá, Banda Chaise Brothers e Banda BlackShirts, na quinta. Já na sexta, quem domina o palco são DJ Aline Bello, Rafael Brasil e Banda The Dogs.