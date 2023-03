Artes produzidas por crianças e adolescentes são expostas no Centro Cultural 25 de Julho

A Mostra de Desenhos e Pinturas do Ateliê dos Arteiros do 25 segue em cartaz no Centro Cultural 25 de Julho (rua Germano Petersen Júnior, 250) até o dia 1 de abril. A exposição reúne obras produzidas durante o ano de 2022 por nove crianças e adolescentes, com idades entre seis e quinze anos. A mostra pode ser conferida de segunda a sexta, das 9h às 19h; e aos sábados, das 10h às 14h, sempre com entrada franca.

Ao todo, são 47 obras expostas em pilares de madeira projetados pelo arquiteto Jonas Badermann. As criações foram feitas com técnicas variadas de desenho, pintura e colagem, utilizando materiais como aquarela, lápis de cor, pastel oleoso, guache e nanquim, nas oficinas de arte ministradas pela artista visual e poeta Anelore Schumann e a ministrante Ana Tedesco. Com ênfase na produção criativa dos alunos, além dos temas de livre escolha, os trabalhos tiveram como inspiração as pinturas dos modernistas brasileiros.