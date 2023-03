'Abdias Vive!' leva cultura afro-brasileira à Casa de Cultura Mario Quintana

Nesta terça-feira (14), a Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736) promove o evento Abdias Vive!, com lançamento de dois livros fundamentais para a memória do protagonismo negro na constituição do Brasil: o clássico do Teatro Negro Brasileiro, Sortilégio, de Abdias Nascimento, e Abdias Nascimento, a Luta na Política, de Elisa Larkin Nascimento, diretora do Ipeafro. Além do lançamento, o encontro conta com uma performance artística relacionada com as obras lançadas. O evento começa a partir das 19h e tem entrada franca.

A atividade integra a Agenda 21 Dias de Ativismo Contra o Racismo, parte das atividades do Março Por Marielle e Anderson e comemora o aniversário de nascimento do professor e ativista Abdias Nascimento. Os dois livros abordam as dinâmicas entre arte e política na vida e obra de Abdias Nascimento. Escrito em 1951, lançado em 1959, revisto em 1978 e atualizado em 2022, Sortilégio corrobora a atualidade do pensamento do autor, cuja criação passou do moderno ao contemporâneo. Já Abdias Nascimento, a Luta na Política focaliza seus mandatos parlamentares e resgata a história do Memorial Zumbi, articulação nacional em torno da recuperação das terras da República de Palmares, que desembocou na criação da Fundação Cultural Palmares.