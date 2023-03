Grupo Teatral Cuidado que mancha promove apresentação Elas por elas

Em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres, o Grupo Teatral Cuidado Que Mancha promove, na sexta-feira (10), o evento Elas por elas - Mulheres Artistas no Palco. Serão diversas apresentações, com duração de cerca de dez minutos cada. Para essa edição estão confirmadas Mirna Spritzer, Banda Minervas, Claudia Braga, Valentina Coelho, Nina Braga, Lorena Sanchez e Raquel Grabauska.

O público pode chegar a partir das 19h30min e degustar as produções do Mãos de Mães, projeto para geração de renda para mães desempregadas. Já as bebidas serão do Gole Amigo. Os itens da copa podem ser adquiridos previamente pelo Sympla ou no dia do evento.