Documentário sobre a vida de Belchior estreia nesta quinta (9)

Um dos maiores compositores do Brasil, Belchior tem vida transformada em documentário que estreia nesta quinta-feira (9) Com exclusividade na Sala Paulo Amorim da CCMQ, como parte da reabertura do espaço. Belchior - Apenas um coração selvagem estreou no Festival É Tudo Verdade de 2022, circulou por várias outras mostras especiais e foi lançado diretamente no Canal Curta! no final de fevereiro.

Com direção de Camilo Cavalcanti e Natália Dias, Belchior - Apenas um coração selvagem foi idealizado em 2016, quando o cearense Antonio Carlos Belchior Fontenelle Fernandes ainda estava vivo – ele morreu em abril de 2017, em Santa Cruz do Sul, aos 70 anos. A narrativa do filme se apoia em imagens de arquivo que registram momentos musicais e depoimentos do próprio Belchior – além de compositor, ele era um observador do cotidiano e um crítico astuto, combinando ironia com bom humor.