Show do Bita sobe ao palco do Araújo Vianna neste domingo

Neste domingo (12), às 15h, o Mundo do Bita subirá ao palco do Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685). O Show do Bita vai transportar as crianças a um mundo de fantasia, com diversão garantida para toda a família. Os ingressos estão à venda na Sympla , a partir de R$ 75,00.

O espetáculo, com cerca de 70 minutos de duração, tem um repertório de 20 canções, contemplando todos os álbuns da animação, com o objetivo de incentivar as crianças e suas famílias a explorarem esse mundo maravilhoso da criatividade, com muita música e alegria. Entre as novidades, O Amor é tudo de bom, criada por Chaps e pelo rapper Emicida, e O Amor da Adoção, música que teve a participação de Bituca, o querido padrinho do Mundo Bita, Milton Nascimento. Os clássicos Fazendinha e Viajar pelo Safari não poderiam ficar de fora.