O projeto Sapateando sem Fronteiras promove um mês de diversas master classes

deste link O projeto Sapateando sem Fronteiras divulga calendário de master classes de diversos tipos de danças para artistas já experientes. As oficinas iniciam a partir de sábado (11), na Tanguera Estudio de Danza (Rua Comendador Coruja, 380), e seguem até 16 de abril. Todas as atividades são gratuitas. O projeto está com inscrições abertas através

A cada final de semana, uma linguagem será conduzida por profissionais de excelência, incluindo sapateadores e músicos. A primeira linguagem será o Flamenco, a cargo de Juliana Prestes, com acompanhamento do virtuoso Giovanni Capeletti, na guitarra flamenca. Nas semanas seguintes, as atividades seguem com Marcelo Veri, na Chula, acompanhado por Renato Müller, na gaita ponto; e Valentin Cruz, no Malambo, ao som do bombo leguero e violão de Pedro Borghetti. As atividades de qualificação ainda contam com Leonardo Dias, no Tap Dance, acompanhado pelo cajon de Gustavo Rosa. E encerrando o projeto, dia 16 de abril, haverá um espetáculo com todos os artistas presentes numa jam session, onde sapateadores e músicos promovem uma confluência de estilos ao público participante.