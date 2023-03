Espaço 373 traz duo carioca e tributo a Wayne Shorter neste fim de semana

Agenda lotada no Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373) neste fim de semana. Na sexta-feira (10), às 21h, o duo carioca Edgar Duvivier e Dami Andres desembarca na capital para única apresentação de melodias e ritmos de origem argentina, brasileira, caribenha e mexicana. Já no sábado (11), no mesmo horário, haverá uma celebração à obra de Wayne Shorter, um dos músicos mais importantes da história do jazz. Ingressos têm preços variados entre R$ 35,00 e R$ 100,00, disponíveis na plataforma Sympla.

A dupla Duvivier e Andres traz um caldeirão latino com clássicos de diversos países vizinhos. Já o Tributo a Wayne Shorter é composto por André Mendonça (contrabaixo), Bruno Silva (trompete), Lucas Fê (bateria), Ras Vicente (piano) e Ronaldo Pereira (saxofone tenor), trazendo composições próprias de Shorter e músicas que ficaram eternizadas sax tenor do jazzista que morreu no último dia 2 de março, aos 89 anos.