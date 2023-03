Galeria Escadaria completa dois anos e tem programação especial

Localizada em um dos mais belos cartões postais da Capital, a Galeria Escadaria completa dois anos nas alturas do Viaduto da Borges, sob a coordenação geral, direção e curadoria do publicitário e fotógrafo Marcos Monteiro. Para celebrar a data, neste sábado (11), a partir das 16h, o local irá receber SE7E, coletiva que reunirá sete fotógrafos e show da banda Os Lucianos, às 18h30min, no Bar Chopp Armazém POA (Av. Borges de Medeiros, 786). O evento tem entrada franca.

Criada na escadaria Verão em plena pandemia com o intuito de levar arte para a população, a Galeria Escadaria realizou, desde março de 2021, um total 15 exposições nacionais e internacionais a céu aberto, propiciando cerca de 400 mil visitações. As mostras têm duração de dois a três meses, naquela que é considerada a maior galeria ao ar livre no país. A mostra SE7E, que será apresentada no local, traz com 14 dípticos – conjunto de duas obras do mesmo gênero, que se completam - de sete artistas convidados.