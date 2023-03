Frejat Trio traz clássicos do rock brasileiro em show no Araújo Vianna

Os maiores sucessos de Frejat serão apresentados em show neste sábado (11), às 21h, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685). Em formação de trio, o artista sobe ao palco para trazer aos fãs novos arranjos para alguns clássicos de sua extensa lista de hits. Os ingressos estão disponíveis no site da Sympla , a partir de R$ 100,00.

O Frejat Trio Eletro Acústico surgiu do desejo de Frejat de criar novas possibilidades e texturas musicais para alguns de seus sucessos. O pontapé inicial foi dado ainda no período da pandemia, e começou a tomar corpo quando ela deu uma trégua. O primeiro convocado foi Rafael Frejat (violão e teclado), com quem Frejat mais conviveu e com quem chegou a fazer algumas lives na quarentena. Logo em seguida Maurício Almeida, atual guitarrista de Frejat, foi convidado e demonstrou total entrosamento com Rafael nas seis cordas, apoios vocais e incursões por outros instrumentos.