Lara Fuke participa do projeto Grafite de Giz e produz obra nesta segunda (13)

A primeira edição deste ano do projeto Grafite de Giz recebe a obra de Lara Fuke. A artista gaúcha encara o desafio de utilizar o giz para criar uma obra no painel localizado na entrada do Centro Cultural da UFRGS (Rua Eng. Luiz Englert, 333). O público é convidado a acompanhar o processo nesta segunda-feira (13), a partir das 9h, e a participar de um bate-papo com Lara às 17h. A entrada é franca. A produção de Lara ficará aberta ao público até o dia 12 de maio.

A participação de Lara no projeto Grafite de Giz ganha o título Solte todo sol toda sorte, em diálogo com a exposição Múltiplo Leminski: um mergulho na obra de Paulo Leminski, que segue em cartaz no segundo andar do Centro Cultural até o final de abril. Formada em dança, Lara atualmente é mestranda em estudos contemporâneos das artes. Dança, desenha, escreve, e é autora do livro "ainda não sei tudo que já aprendi até agora", editado pela Garupa. O Grafite de Giz é um projeto desenvolvido desde 2019, com curadoria da professora Laura Castilhos, do Instituto de Artes.