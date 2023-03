Rompendo os limites do espaço

A artista gaúcha Isabel Ferreira - que, desde 2020, vem trabalhando de forma peculiar na criação de suas obras, envolvida, literalmente, de corpo e alma na pintura - apresentará ao público parte de sua produção a partir deste sábado, das 15h às 18h. Na mesma data, ela inaugura o Isabel Ferreira - Atelier e Espaço Expositivo (Rua Congo, 370, Vila Ipiranga), local onde sua primeira mostra individual, Plano Espaço Tempo, permanecerá aberta para visitação até o dia 12 de abril, com agendamento pelo WhatsApp: (51) 99973-3922.

Cerca de 20 imagens - por vezes abstratas e, em outras, figurativas e expressivas - eleitas sob a curadoria de Daisy Viola, integram a mostra, que conta com telas em canvas que variam de tamanho, podendo chegar até 10 metros de altura. Segundo Isabel, as obras maiores estarão expostas já no pátio de entrada do local.

"A maioria das telas, no entanto, ficará no interior da casa, e têm cerca de 1m60cm a 3 metros de altura", acrescenta. Todas as pinturas, no entanto, são livres de molduras. "Conforme a própria curadora define, estas obras são resultado de um longo processo de libertação", avalia Isabel.

Apostando em um trabalho mais livre (por isso também sem molduras), não pensado, onde pode se expressar com o próprio corpo, a artista não usa pincéis: prefere materiais maiores, como rodo, escovão e vassoura. Se debruçando sobre telas de grandes dimensões, ou apostando em painéis, ela se utiliza de gestos expressivos, que geram traços viscerais e cheios de movimento.

"Pinto com as mãos também", destaca Isabel, contando que, durante o período de isolamento por conta da pandemia de Covid-19, ela investiu na arte da pintura com esforço físico para se "curar" através do próprio gesto e do próprio corpo. "É um trabalho exaustivo. Cada vez que eu produzia uma tela grande dessas, no final do dia eu estava cansada", explica.

A artista conta que a liberdade do gesto é a protagonista da produção de obras de grandes proporções. Sobre a temática, "vem sempre do inconsciente", garante. "A tela recebe o que estou vivendo naquele momento", emenda, destacando que todas as pinturas da mostra foram realizadas em um processo bastante intuitivo. O trabalho, totalmente autoral, ainda consiste do uso de tintas prontas e outras criadas pela artista, com baldes de tinta e bastões de pastel oleoso.

"Na maioria das vezes, uso cores fortes, contrastantes, com grossas camadas de tintas que valorizam a expressividade", destaca Isabel Ferreira. De qualquer modo, a artista admite que nem sempre foi assim. "Comecei a pintar em 2016, incentivada pelo meu marido (o empresário Airton Francisco da Silva), que sabia deste sonho que eu alimentava desde quando sai da faculdade de Turismo", conta ela.

Antes de optar pela expressão abstrata, Isabel trabalhou com pinturas acadêmicas e figurativas. "Iniciei a carreira artística depois dos 55 anos de idade. Em 2017, fui estudar no Atelier Livre Xico Stockinger onde fiz inúmeros cursos", explica a pintora. Em suas referências, estão nomes como Iberê Camargo, Carlos Vergara, Jackson Pollock, Cy Twombly e Brice Marden, entre outros.

O trabalho com a dimensão do gesto, de qualquer modo, iniciou durante a pandemia, fazendo com que a artista plástica deixasse de lado seu espaço delimitado, o cavalete e as telas emolduradas. Nesse contexto, o atelier surge para redimensionar a figura e desconstruir o modelo tradicional da pintura, permitindo que o impulso criativo se manifestasse sobre superfícies firmes, planas, que podem ser desde painéis de madeira fixados na parede até o próprio chão.

"Seu corpo mergulha na tela e nas tintas, rompendo os limites do espaço através do movimento exaustivo e espontâneo de seus gestos. Suas pinturas e desenhos transitam no limite entre o moderno e o contemporâneo, entre a figura e a fantasia", descreve a curadora Daisy Viola.

A intensidade visceral impressa nas obras de Isabel Ferreira também está representada no seu atelier e espaço expositivo, que vai funcionar como uma espécie de 'coworking de arte', com um ambiente que convida ao fazer artístico em uma área total de 300 metros quadrados. Isabel, que já havia participado de cinco exposições coletivas, agora quer oferecer o espaço para outros artistas plásticos e visuais. "A ideia é também oferecer cursos em parcerias com profissionais da área, além de workshops, leituras e rodas de poesia. Além disso, o espaço permite viabilizar a produção e exposição de mostras de obras de grande porte."