Gaitero do Brique comemora 10 anos de carreira em show neste domingo

O multiartista Lipsen comemora, neste domingo (12), seus 10 anos de carreira como o Gaiteiro do Brique. As apresentações acontecem no Brique da Redenção (Av José Bonifácio, s/n), às 11h e às 15h, trazendo hits dos anos 1980 e atuais para celebrar essa data com muita música.

Os shows urbanos entraram na vida do artista em setembro de 2012, quando se apresentou com seu acordeon pela primeira vez na rua, em Nova York, no Times Square. De volta ao Brasil, em março de 2013, foi com gaita e tudo para a Redenção. Formado em Teatro pela Ufrgs, Lipsen já se apresentou nas ruas de diversas cidades do Brasil e do mundo. Com apresentações que duram em torno de 1h30min, o multiartista traz no repertório hits chicletes do momento, como Lady Gaga, Adele e Anitta, aproveitando que as pessoas se impressionam com essas canções sendo tocadas no acordeon. Com o passar do tempo, a tracklist foi mudando e ficando recheada de hits dos anos 1980.