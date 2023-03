Dana Farias faz show afro-urbano no Ecarta Musical

A cantora e compositora Dana Farias leva ao palco da Fundação Ecarta (Av. João Pessoa, 943) seu show Meu black é assim. Trazendo um som afro-urbano e contemporâneo, a apresentação acontece neste sábado (11), às 18h, marcando as comemorações do Dia Internacional da Mulher. A entrada é franca.

Ativista do movimento hip hop, ela a transita entre diversas vertentes da música negra nacional e internacional como samba, rap, R&B e pop. Acompanhada por seu grupo em formato acústico, formado por Erick Nos, no violão e William Motta, na percussão, Dana interpreta músicas autorais e covers de algumas de suas referências musicais como Sandra de Sá, Paula Lima, Tim Maia, Liniker, Iza, Bia Ferreira, Glória Groove e Jorge Ben, transformando tudo num grande caldeirão preto. A proposta do show surgiu com a vontade de colocar a mulher preta e seu fazer musical como protagonista em um gênero ocupado majoritariamente por homens.