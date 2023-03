Cine Farol apresenta mostra Espiritualidade e Consciência no mês de março

O Cine Farol (Rua Sete de Setembro, 1028) divulga sua programação de filmes para o mês de março. Com obras que retratam questões filosóficas, espirituais e culturais, a mostra Espiritualidade e Consciência exibirá seis filmes ao longo das próximas semanas, com duas sessões que também contarão com debate de especialistas. As sessões acontecem sempre às 15h e às 17h30min, e a mostra fica em cartaz de quinta-feira (9) a 31 de março. Todas as exibições custam R$ 17,00, com opção de meia entrada.

Os filmes escolhidos abordam questões filosóficas, espirituais e culturais. As sessões comentadas acontecem no dia 17, às 17h30min, para o filme A História dos Vira-latas, e no dia 24, no mesmo horário, para Adeus Lacan. Confira abaixo a programação completa:

09/03

15h - O Terceiro Caminho

17h30min - Rompendo o Silêncio

10/03

15h - O Terceiro Caminho

17h30min - Rompendo o Silêncio

11/03

15h - O Terceiro Caminho

17h30min - Rompendo o Silêncio

12/03

15h - O Terceiro Caminho

17h30min - Rompendo o Silêncio

15/03

15h - O Terceiro Caminho

17h30min - Rompendo o Silêncio

16/03

15h - Júpiter 2032

17h30min - A História dos Vira-latas

17/03

15h - Júpiter 2032

17h30min - A História dos Vira-latas (Sessão Comentada)

18/03

15h - Júpiter 2032

17h30min - A História dos Vira-latas

19/03

15h - Júpiter 2032

17h30min - A História dos Vira-latas

21/03

15h - Júpiter 2032

17h30min - A História dos Vira-latas

22/03

15h - Júpiter 2032

17h30min - A História dos Vira-latas

23/03

15h - Vivendo com Fantasmas

17h30min - Adeus Lacan

24/03

15h - Vivendo com Fantasmas

17h30min - Adeus Lacan (Sessão Comentada)

25/03

15h - Vivendo com Fantasmas

17h30min - Adeus Lacan

26/03

15h - Vivendo com Fantasmas

17h30min - Adeus Lacan

29/03

15h - Vivendo com Fantasmas

17h30min - Adeus Lacan

30/03

15h - Vivendo com Fantasmas

17h30min - Adeus Lacan

31/03

15h - Vivendo com Fantasmas

17h30min - Adeus Lacan