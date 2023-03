Tributo inédito a Elvis Presley chega ao Araújo Vianna nesta sexta-feira

O maior tributo ao rei do rock, Elvis Presley, chega pela primeira vez ao Brasil com um show no Araújo Vianna (avenida Osvaldo Aranha, 960) nesta sexta-feira (10). O Elvis Experience com Dean Z acontece a partir das 21h e tem ingressos à venda no site da Sympla , a partir de R$ 100,00.

O espetáculo promove uma imersão completa na vida e na obra do artista mais icônico de todos os tempos. Desde sua ascensão à fama, na década de 1950, até suas lendárias performances em Las Vegas, nos anos 70, o show revisita os maiores sucessos de Elvis Presley, num formato totalmente ao vivo. Figurinos idênticos aos originais, projeções que remontam os cenários dos clipes de Elvis e uma poderosa banda formatada para reproduzir fielmente a formação clássica que acompanhava o Rei do Rock são algumas das atrações do espetáculo.