Os Replicantes fazem show em homenagem às mulheres no Ocidente

Nesta quinta-feira (9), os Replicantes sobem ao palco do Bar Ocidente (Av. Osvaldo Aranha, 960) para comemorar seus 39 anos de carreira. O show, que será uma homenagem às mulheres, acontece às 21h e tem ingressos disponíveis na plataforma Sympla , por a partir de R$ 30,00.

Por ser a semana do Dia Internacional da Mulher, a banda prepara um repertório com músicas sobre a condição feminina que estão nos seus álbuns Os Replicantes 2010 e Libertà, como Maria Lacerda e Feminicídio. Também estarão os clássicos Surfista Calhorda e Nicotina. A banda é formada por Julia Barth vocal, Heron Heinz baixo, Claudio Heinz guitarra e Cleber Andrade bateria.

O Ocidente foi palco de estreia de Os Replicantes em 1984. Devido a pandemia, há três anos a banda não se apresenta no local com a presença do público. Durante esse período, o quarteto fez duas lives no local: uma para comemorar os seus 35 anos e outra no Socorro Ocidente Show.

O show de abertura é com o trio feminista da Lo Que Te Voy A Decir que busca dar voz à luta feminista e lgbtqiap+. Tem na sua formação Édila voz e guitarra, Gabi voz e bateria e, Lú Barata voz e baixo. Em apoio às atividades do 8M, para o desconto no ingresso solidário a produção irá receber absorventes higiênicos em vez de alimentos.