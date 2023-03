Simone Rasslan e Madalena Rasslan compartilham intimidades no Mistura Fina nesta quinta (9)

Nesta quinta-feira (9), às 18h30min, mãe e filha se encontram no palco do Foyer Nobre do Theatro São Pedro (Praça da Matriz, s/n°). Integrando o projeto Mistura Fina, Simone Rasslan e Madalena Rasslan apresentam o show Casa, que vem para ressignificar o lar, depois dos meses de isolamento. A entrada é franca.

Com a pandemia vivida durante os últimos dois anos, Simone Rasslan e Madalena Rasslan se viram distantes como nunca antes. A casa, como ambiente físico, passa a ser o cosmo limitado em que a vida acontece em todas as suas dimensões. A maneira com que mãe e filha conseguiram se encontrar foi por meio da música. Deste modo, as canções que farão parte deste projeto tratam de tal relação, a começar pela escolha das canções que fazem parte de um repertório compartilhado numa coleção de escutas realizadas na história de vida das musicistas.

No repertório, estão canções como Uma Estória (Paulo Tati e ZéTatit), Simplicidade (John Ulhoa), Casinha Feliz (Gilberto Gil), No Rancho Fundo (Ary Barroso e Lamartina Babo), A Casa (Toquinho e Vinícius) e Casinha Pequenina e Casa de Farinha (Domínio Público), entre outras.