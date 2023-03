Oficinas abertas em Porto Alegre promovem a arte como ferramenta de desenvolvimento humano

Ao longo do primeiro semestre de 2023 ocorre uma série de oficinas destinadas a quem deseja entrar em contato com a prática das artes cênicas na Capital. A maioria dos projetos é aberta para iniciantes ou pessoas que buscam a arte como ferramenta de desenvolvimento humano. "Qualquer pessoa que queira se relacionar melhor com o mundo e abrir seus canais sensoriais, ampliando o campo de cosmovisão, comunicação e feedback, pode frequentar uma oficina de teatro", observa o ator e diretor Renato Del Campão. Entre os dias 11 de abril e 23 de maio (nas terças e quintas-feiras, das 19h às 21h30min) ele ministra a Oficina do Oprimido - Técnica Teatro do Oprimido Augusto Boal, que terá 12 encontros no espaço La Photo/ Via Trastevere (Travessa da Paz,44, bairro Farroupilha). As inscrições podem ser feitas pelo whatsapp (51) 984782991, mediante taxa de R$ 350,00 por pessoa.

"Iremos montar uma transgressão da peça O Senhor Puntila e o Seu Criado Matti, escrita em 1940, por Bertolt Brecht", adianta Del Campão. O texto escolhido apresenta um embate entre patrão e empregado, "que revela uma relação de gangorra no estilo opressor X oprimido, onde o primeiro

atrai para depois maltratar (como qualquer relação de abuso)", destaca o diretor. "É uma fábula sobre o capitalismo, onde o latifundiário narcisista trata seu motorista (que passa a ser um "faz tudo") como se fosse um saco de pancadas."

Inspirado no teatro fórum de Boal, Del Campão explica que o método ensinado pelo primeiro consiste em criar um ambiente onde pessoas, não necessariamente atores, relatam histórias que vivenciaram, para que outras mudem o desenrolar da trama, de forma que o oprimido "vença" o opressor. Segundo o diretor e ministrante da oficina, a adaptação do texto de Brecht deverá focar na relação dos dois personagens principais. "A proposta será transformar o conflito com os participantes vivenciando os dois personagens: experimentando a fala do opressor e a fala do oprimido, com registros distintos", adianta.

Del Campão pondera que, apesar de ser baseada na metodologia de Boal, a oficina que ocorrerá no La Photo não buscará o resultado do teatro fórum, mas, sim, se utilizará da técnica para direcionar as improvisações durante o processo criativo. "Iremos também trabalhar com máscaras, onde fiquem somente os olhos e as bocas de fora, e, além das falas em cena, teremos gravações das vozes dos atores". Ao final dos 12 encontros, os alunos irão apresentar a montagem no dia 07 de junho, dentro do Projeto Espaçonave (da Cia.Teatrofídico) no Bar Ocidente.

Outra atividade voltada ao teatro será ministrada pela atriz e diretora Kalisy Cabeda, nos dias 25 e 26 de março (sábado das 10h às 17h, e domingo das 14h às 18h), no Espaço Cerco Cultural (Rua Riachuelo 579, Centro). Pensada exclusivamente para mulheres, a oficina terá foco no corpo, na expressão e em exercícios de sensibilização corporal, dança e jogos teatrais, onde as participantes serão convidadas a realizarem um mergulho pessoal e refletirem sobre o feminino que habita em cada uma.

Na sequência, a ministrante irá propor a abertura de um diálogo entre as experiências individuais das oficinandas, além do desenvolvimento de um trabalho criativo sobre a potência criadora da mulher. Podem participar mulheres interessadas e vacinadas contra o Covid-19, a partir de 18 anos, com ou sem experiência artística. O valor da oficina, intitulada Ela: Experiência Cênica para Mulheres, é de R$ 200,00 (até dia 20 de março, e R$ 230,00 após esta data), com desconto de 50% para mulheres negras, indígenas, trans e mães solo. O formulário de inscrição pode ser solicitado pelo whatsApp (51) 992929717.

Na área da dança, a Escola e Companhia de Flamenco Del Puerto volta às aulas regulares, que ocorrem na Casa de Cultura Plauto Cruz (av. Venâncio Aires, 67, bairro Cidade Baixa). As mensalidades custam entre R$ 215,00 e R$ 275,00 dependendo da modalidade escolhida (iniciação, técnica - níveis 1 e 2 -, castanhola - níveis 1 e 2; intermediário e intermediário avançado). "Interessados podem fazer uma aula experimental gratuita, em qualquer dos horários disponíveis durante a semana", destaca a bailaora e professora de flamenco Juliana Prestes.

Neste sábado (11), ela irá ministrar ainda uma Master Class sobre Estrutura de Baile, Presença e Comunicação, dentro do projeto Sapateando Sem Fronteiras, idealizado por Juliana e sapateadores de várias linguagens da dança. No mesmo dia, ocorre ainda uma aula prática de Escobilha, que terá continuidade no domingo (12). Neste caso, Juliana contará com a parceria do guitarrista flamenco Giovani Capeletti. O projeto se estende durante o mês de março, com aulas ministradas por outros sapateadores: além de flamenco, os interessados (que devem ter alguma experiência) podem entrar em contato com o universo da chula (Marcelo Veri), malambo (Valentim Cruz) e tepe (Leonardo Dias). As oficinas do Sapateando Sem Fronteiras acontecem todas no espaço Tanguera Estúdio de Danza (Comendador Coruja, 380, bairro Floresta). As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo Instagram, na página do projeto.

Ainda na área da dança, a performer e multiartista Isadora Franco irá ministrar encontros da oficina Dançar Manso, Mover Imenso, nos dias 14 e 28 de março, das 19h às 21h, na Sala Marcos Barreto na Casa de Cultura Mário Quintana (Rua dos Andradas, 736, Centro Histórico). "A ideia é compartilhar uma degustação dos princípios de movimento que venho estruturando ao longo dos anos e que norteiam a minha pesquisa artístico-pedagógica em dança", explica Isadora. Ela adianta que a ideia é que os participantes experimentem o corpo e o movimento através de práticas de educação somática, improviso e composição em dança. A atividade é gratuita e destinada para qualquer pessoa interessada, com ou sem experiência em dança. As inscrições podem ser feitas pelo whatsapp (51) 999353431.

Buscando oferecer uma experiência única através de brincadeiras e jogos cênicos básicos, ferramentas e técnicas básicas do palhaço, o ator circense Rafael de Moura vai ministrar nesta sexta-feira (10) a oficina Introdução à Palhaçaria, que acontece das 19h30min às 21h30min, no Circo Híbrido (rua José do Patrocinio, 280, Cidade Baixa). Direcionada a adultos a partir dos 16 anos, interessados em vivenciar a arte da palhaçaria ou aprofundar seus conhecimentos nesta técnica, a oficina visa estimular a criatividade, foco, atenção, comunicação e estado de presença, características essenciais para o trabalho como clown.

Segundo material de divulgação, o conteúdo inclui despertar do corpo cômico, princípios e práticas de improvisação e técnicas básicas da palhaçaria. As inscrições podem ser feitas pelo site oficial do Circo Híbrido.