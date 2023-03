Espetáculo Forever Young canta a velhice em curta temporada no Farol Santander

Sucesso de público, Forever Young desembarca em Porto Alegre para curta temporada no Farol Santander (Rua Sete de Setembro, 1028). O espetáculo, que retrata a velhice com muito humor e músicas que marcaram gerações, terá oito apresentações, começando nesta quinta-feira (9) e indo até 19 de março. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla, a partir de R$ 50,00.

O musical traz sete atores que representam a si mesmos no futuro, quase centenários. Apesar das dificuldades eles continuam cantando, se divertindo e amando. Tudo acontece no palco de um teatro, que foi transformado em retiro para artistas, sempre sob a supervisão de uma enfermeira. Quando ela se ausenta, os simpáticos senhores se transformam e revelam suas verdadeiras personalidades por meio do bom e velho rock’n’roll, mostrando que o sonho ainda não acabou e que eles são eternamente jovens, desde que a enfermeira não volte. Os hits são sucessos do rock/pop mundial de diversos anos, passando pelas décadas de 1950 a 1990.