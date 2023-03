Cantora Leny Barcellos lança novo single nesta quarta na Casa de Cultura

Nesta quarta-feira (8), a cantora e compositora Leny Barcellos lança seu single e videoclipe Ai Mulher no palco Lori F, no quarto andar da Casa de Cultura Mário Quintana (Rua dos Andradas, 736). O evento começa a partir das 17h, com show previsto para às 19h. A entrada é franca.

O Dia Internacional da Mulher foi escolhido para a artista lançar seu trabalho mais recente e mandar sua mensagem para todas as mulheres. As convidadas para o bate-papo, que acontece entre a exibição do videoclipe e o pocket show, são Danielle Rosa, artista, arte-educadora, fundadora do grupo teatral popular Levanta Favela, e Gisele Domingues, coordenadora da Rede Emancipa na cidade de Canoas.

Leny Barcellos mora na Região Metropolitana e, além de cantora e compositora, é musicista com ênfase na guitarra. Além da agenda cheia em bares e pubs de Porto Alegre e região, é uma ativista engajada em causas sociais. A ideia por trás de Ai Mulher é de trazer a representatividade por meio de mulheres de diversas idades e etnias.