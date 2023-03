Exposições e bate-papo sobre a Milan Design Week marcam a agenda da Gravura Galeria de Arte

Nesta quinta-feira (9), às 19h, a Gravura Galeria de Arte (Rua Corte Real, 647) promove um coquetel para convidados que marca a abertura de duas novas exposições, além de um bate-papo com Eleone e Mariana Prestes sobre a Semana de Design de Milão. As exposições inauguradas são Constructo, de Lygia Vasconcellos e Atlântida Arte, de 21 artistas. As exposições podem ser visitadas, de forma gratuita, até 1 de abril, de segunda a sexta das 9h30min às 18h30min e aos sábados, das 9h30min às 13h30min.

Psicóloga de formação, Lygia já atua no mundo da arte há mais de 20 anos. A artista foi aluna de Xico Stockinger e Lou Borghetti e seu trabalho é marcado pelos desenhos de natureza construtiva, com linhas e planos esboçados com o pincel aguado e preenchidos por cores sóbrias.

Após temporada de sucesso na loja Aria, no litoral, Atlântida Arte será exposta na galeria da capital. A exibição conta com pinturas, gravuras, monotipias e esculturas de 21 artistas: Britto Velho, Erico Santos, Helena Schwalbe, Isabel Marroni, Jane Maria Santos, Joyce Chwartzman, Kika Herrmann, Lelena Borges, Marcelo Hübner, Marcelo Zanini, Marcelo Zeni, Mariana Sperotto, Marion Lunke, Paulo Chiele, Rejane Karam, Rosamaria Feltrin, Silvana Botter Maio Rocha, Simoni Coelho, Vera Maria Hemb Becker, Victor Hugo Porto e Vitoria Davoglio Ribas.

O mais importante evento internacional de design e mobiliário, a Semana de Design de Milão edição 2023, também se faz presente na noite, no bate-papo com Eleone e Mariana Prestes. Eleone, jornalista especializada em arquitetura e Mariana, designer com formação em Milão, pretendem abordar as novidades da feira italiana e indicar como assisti-la na Itália ou em casa. O workshop é voltado especialmente para arquitetos, designers e curiosos sobre o assunto e busca demonstrar a importância da Milan Design Week para a carreira dos profissionais dessa área.