Concurso de Fotografias do Café do MARGS tem inscrições abertas

Inscrições para a 3ª edição do Concurso de Fotografias da Associação de Amigos do Museu de Arte do Rio Grande do Sul — AAMARGS estão abertas até dia 15 de março. A temática é livre e podem participar coletivos artísticos. Um júri convidado selecionará, ao todo, quatro projetos para serem expostos no Café do MARGS (Praça da Alfândega, s/n). O valor da taxa de inscrição é de R$ 60,00. Mais informações no formulário e edital que podem ser acessados neste site.