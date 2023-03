Peça Caim, de Saramago, entra em cartaz neste sábado o no Teatro do Sesc

A peça Caim, baseada em José Saramago, estará no palco do Teatro do Sesc (Av. Alberto Bins, 665) neste sábado (11), às 20h. Os ingressos estão disponíveis no Serviço de Atendimento ao Cliente do Sesc por R$ 40,00, com opções de meia entrada.

O espetáculo é baseado no último romance de Saramago, único Prêmio Nobel de Literatura da Língua Portuguesa. Adaptado para teatro pela dramaturga Teresa Frota, o monólogo é interpretado pelo ator Henri Pagnoncelli e dirigido por Jacyan Castilho. A peça foi a única brasileira a integrar a programação oficial do centenário do escritor, que teve o apoio institucional da Fundação José Saramago, de Lisboa.

Com duração de 70 minutos, a história é contada na primeira pessoa e todas as personagens são interpretadas pelo ator-narrador. Com humor refinado, o texto conduz o espectador por uma jornada atemporal e o desperta para uma nova maneira de perceber a si mesmo e a consequência de seus atos.