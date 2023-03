Ospa promete temporada musical e itinerante em 2023, com mais de 80 espetáculos

Uma série de apresentações musicais, que acontecerão na Capital e em oito municípios do Estado foi anunciada pela direção artística da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) em cerimônia realizada na última quinta-feira (2). Entre março e dezembro de 2023, a fundação, vinculada à Secretaria de Cultura do Rio Grande do Sul, realiza a temporada Ospa em Movimento, que contará com mais de 80 espetáculos. A programação completa pode ser visualizada no site oficial da orquestra e o público já pode adquirir ingressos para os eventos do primeiro semestre, pelo Sympla.

A abertura da primeira temporada, que prevê 25 concertos, ocorre às 17h de sábado, 11 de março, quando o maestro Evandro Matté rege um programa dividido entre Heitor Villa-Lobos e George Gershwin. Na ocasião, a soprano japonesa radicada em Porto Alegre Eiko Senda participa como intérprete convidada de Bachianas Brasileiras nº 5, enquanto a pianista brasileira Sylvia Thereza é a solista em Concerto para Piano em Fá Menor, de Gershwin. Um pouco antes da apresentação, o pianista Max Uriarte irá comentar e contextualizar as obras que serão executadas pela orquestra no Notas de Concerto, projeto que aproxima o público da música ao convidar especialistas para comentar o repertório e que terá continuidade em 2023, sempre às 16h, antes dos concertos da Série Casa da Ospa.

Segundo Matté, que também é diretor artístico da Orquestra, os instrumentistas da fundação estão preparados e animados para enfrentar o desafio de uma temporada tão movimentada. "A Ospa é uma das grandes orquestras da América do Sul, que trabalha em parceria com grandes solistas de diversas partes do mundo. Temos crescido muito, em especial, desde 2015, em função da Casa da Ospa", avalia. O maestro explica que, a partir da mudança para a sede no Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), foi possível - após 65 anos em espaços locados ou cedidos - que a orquestra contasse com as devidas condições acústicas e estruturais.

"Além disso, também celebramos a recente (em 2022) nomeação de 16 novos músicos para o corpo da orquestra, que passou a contar com 112 integrantes, o maior quadro em 40 anos", afirma Matté.

Durante o evento que apresentou a programação completa de 2023 a convidados, músicos, autoridades e imprensa, Matté lembrou que a Ospa é uma instituição pública. "Procuramos sempre criar possibilidades de atingir novos públicos com a música de concerto", afirmou, citando o exemplo da Série Pop e os concertos gratuitos que serão realizados no interior do Estado.

Já a presidente interina e superintendente administrativo-financeira da fundação, Simone Adriano, enumerou conquistas recentes da Ospa: "Em 2023, daremos seguimento a esses movimentos e trabalharemos para que a Casa da Ospa se consolide como uma referência na América do Sul". Além de trabalhar em parceria com nomes da música nacional e mundial - como o clarinetista Sérgio Pires (Portugal), a regente Catherine Larsen-Maguire (EUA), a pianista Sylvia Thereza (Brasil), a regente Alba Bomfim (Brasil), o maestro Raphael Haeger (Alemanha), o regente Michael Repper (EUA) e o pianista Dénes Várjon (Hungria), entre outros -, os instrumentistas gaúchos se preparam para estrear novas obras nos palcos.

Neste contexto, estão Concerto Astral para Trompa e Orquestra de Câmara, de Rodrigo Munõz, e Concerto para Trombone e Orquestra (Série Brasil 2010, nº 12), de Dimitri Cervo. Os programas dão destaque a compositores que fazem aniversário em 2023: 100 anos de Bruno Kiefer (1923 — 1987), 150 anos de Sergei Rachmaninoff (1873 — 1943), 200 anos de Édouard Lalo (1823 - 1892) e 130 anos de Lili Boulanger (1893 - 1918).

"A ópera sempre é um ponto alto da temporada, e teremos não apenas um, mas dois espetáculos neste ano", destaca Matté. Em junho, a orquestra leva para o Theatro São Pedro três récitas de I Pagliacci, de Ruggero Leoncavallo, com participação dos solistas da Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul, do Coro Sinfônico da Ospa e do Grupo Tholl. "Procuramos diversificar a programação e trabalhar com outras formas de arte, e a ópera facilita isso, uma vez que requer balé, coro, cenário, e participação de atores", pontua o diretor artístico.

Em setembro, uma nova montagem da opereta Os Bacharéis, de João Simões Lopes Neto e José Gomes Mendes, será apresentada na Casa da Ospa e depois volta ao palco do Theatro Sete de Abril, em Pelotas, onde foi estreada em 1894. "Será um fato especial, porque esse importante teatro brasileiro está sendo reinaugurado, após a restauração, retomando suas atividades após passar quase uma década fechado", celebra Matté.

A participação do Coro Sinfônico da Ospa também está garantida no retorno dos projetos Pink Floyd Sinfônico e Música de Cinema, ambos da Série Pop. Já o Festival Música Dei reunirá mais de 100 vozes na Casa da Ospa, entre solistas e coros convidados. O regente do Coro, Manfredo Schmiedt, comanda o concerto, que inclui Te Deum, de Anton Bruckner.

Para além do público em geral, a Escola da Ospa também deve contemplar em torno de 4 mil alunos de escolas públicas (estimativa baseada em anos anteriores) com as apresentações da Ospa Jovem, incluindo quatro Concertos Didáticos dedicados ao público infanto-juvenil, e o projeto Escola da Ospa na Comunidade, que levará em torno de 20 apresentações a escolas, hospitais, ONGs e outros espaços. Em 2023, a fundação ainda retoma as Séries Interior e Música de Câmara, e introduz uma novidade: a Quinta Clássica, série de quatro concertos realizados nas noites de quinta-feira, com repertório dedicado aos compositores do Classicismo, como W. A. Mozart, J. Brahms e outros.