Café do MARGS promove tarde de tango nesta terça (7)

Dança e café se misturam nesta terça-feira (7), a partir das 15h30min, no Café do MARGS (Praça da Alfândega, s/n). O local promove uma aconchegante tarde de tango, com muita música, comidas e um espetáculo para os olhos e corpo. Para ver e dançar, as reservas devem ser feitas pelo telefone (51) 999 611 972 e o couvert artístico é de R$ 15,00.