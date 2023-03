Tati Portella é atração no Sarau do Solar nesta quarta-feira (8)

A temporada deste ano do Projeto Sarau do Solar tem abertura nesta quarta-feira (8), às 19h, no Teatro Dante Barone (Praça Mal. Deodoro, 101). O espetáculo recebe a cantora e compositora Tati Portella, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Os ingressos são gratuitos, mediante a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis.

Voz feminina de destaque no reggae nacional, Tati traz no repertório canções do seu primeiro álbum solo, Impermanência. Acompanhada pelos músicos Catatau, Rafael Heberle, Thiago Beck e Felipe Narcizo, Tati Portella leva também ao palco do Dante Barone canções da Chimarruts, que ficaram conhecidas através da sua voz, como Do Lado de Cá, Versos Simples e a releitura de Aquarela. Do seu novo álbum, estarão presentes Melodia Verdadeira, Borboletas, Incansável Navegante e Impermanência.