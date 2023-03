Levanta Favela inicia circuito de apresentações e oficinas em seis bairros da Capital a partir de sábado (11)

O projeto Teatro de Rua Pra Resistir e Pra Lutar, iniciativa da Cambada de Teatro em Ação Direta Levanta Favela realiza, no mês de março, uma série de apresentações do espetáculo Maria, Suas Filhas e Seus Filhos, além de oficinas de teatro de rua em diferentes bairros da capital. As atividades irão ocorrer aos finais de semana nas comunidades do Arquipélago, Chapéu do Sol, Lami, Mário Quintana, Passo das Pedras e Pitinga, em Porto Alegre.

As apresentações teatrais irão ocorrer nos dias 12, 19 e 26 de março e 02, 09 e 16 de abril, aos domingos. As oficinas serão ministradas nos dias 11, 18, e 25 de março e 01, 08 e 15 de abril, sempre aos sábados, com entrada franca. Interessados nas oficinas devem ter a partir de 13 anos e podem se inscrever em um dos endereços: Na Ocupação Montepio (Av. Protásio Alves, 10.970), no Centro Vida (Baltazar de Oliveira Garcia, 2.132), na Colônia de Pescadores Z5 (R. Nossa Sra. da Boa Viagem, 1.916), na Associação Xavantes (Av. Inácio Antônio da Silva, 638, Chapéu do Sol), na Igreja Nossa Senhora de Lourdes (Armando Pedro da Rosa, 221) e na Associação Jardim Floresta (Rua A Loteamento Jardim Floresta, 69).

Escrita e dirigida pelo grupo Cambada de Teatro em Ação Direta Levanta Favela, o texto é baseado na peça Maria e seus Cinco Filhos, do dramaturgo catarinense João Siqueira. Com forte conteúdo de crítica social, a montagem busca promover reflexões sobre as desigualdades sociais e seu impacto no cotidiano das pessoas. No elenco, estão Pâmela Bratz, Danielle Rosa, Ricardo Padilha, Merlin Morlos, Thomaz Rosa e Andrea Sparremberger.