MARGS promove seminário Trajetórias na arte-educação, no Dia da Mulher

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Praça da Alfândega, s/n°) realiza, nesta quarta-feira (8), a 9ª edição do já tradicional projeto Mulheres artistas, questões atuais. As convidadas desta edição são mulheres profissionais em estágios distintos de trajetória, bem como com diferentes atuações. O evento tem entrada gratuita, sem necessidade de inscrição prévia, e acontece às 14h no Auditório do MARGS.

Neste ano, o projeto terá o seminário intitulado Trajetórias na arte-educação. Margarita Santi de Kremer (FVCB), Carmen Lúcia Capra (UERGS) e Kailã Isaias (UFRGS), são as debatedoras. Com mediação de Carla Batista (MARGS), o seminário debaterá os desafios e as dificuldades do campo da arte-educação, a partir de ênfases quanto a questões de gênero.