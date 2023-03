Rancho Tabacaray tem programação com artistas mulheres durante o mês de março

A programação 2023 do Rancho Tabacaray (avenida Vicente Monteggia, 2.770) inicia em grande estilo, promovendo shows com três artistas mulheres no mês de março. O público poderá conferir as performances de Maria Luiza Benitez, Shana Müller e Analise Severo a partir da quarta-feira (8). As portas do Rancho abrem, sempre às 18h, com os shows começando às 20h. Além de muita música, os eventos contam com cardápio de gastronomia e bebidas, que serão comercializados nos dias de evento. Os ingressos para todos os espetáculos podem ser adquiridos no Sympla , por preços variados.

Primeira atração a subir ao palco do Rancho é a cantora, locutora, jornalista, apresentadora, Maria Luiza Benitez. O show será na quarta-feira (8), às 20h e traz a artista acompanhada da cantora e compositora Carla Zambiasi, além dos músicos Jean Carlo Godói ao violão, Leandro Rodrigues no acordeon e Antonio Olivar no violão e voz. Ambientalista, Maria Luiza foca através de seu canto, o cuidado e a preservação da natureza e seus elementos.

Na quinta-feira (16), às 20h, a casa recebe Shana Müller, um dos grandes nomes femininos da música gaúcha. No evento, a artista exibirá seu novo clipe Todo dia é teu dia. Além da carreira musical, Shana é também, jornalista, jornalista. Apresentou o Programa Galpão Crioulo na RBS TV por dez anos, sendo a primeira mulher a ocupar tal posto. Como comunicadora, atuou sempre dentro do cenário da cultura regional em veículos como Jornal do Nativismo, Rádio Rural e Zero Hora, onde foi colunista; além de ter apresentado na TVE o programa Galpão Nativo.

Encerrando a programação, se apresenta no dia 30 de março, às 20h, Analise Severo. Cantora e apresentadora, com 30 anos de carreira, Analise é uma artista apaixonada por sua terra e por sua gente. Clássicos do cancioneiro gaúcho mesclam as canções de seu trabalho, num repertório pulsante, com ritmos alegres, que trazem entretenimento e conteúdo através das mensagens que entregam ao público.