Sala Redenção inicia temporada de 2023 com homenagem ao Dia da Mulher

A Sala Redenção (Rua Eng. Luiz Englert, 333) reabre suas portas e dá inicio à temporada de 2023. O cinema da Ufrgs retorna com sessões gratuitas, que ocorrem de segunda a sexta-feira, às 16h e às 19h. A programação de reabertura, em cartaz de 08 a 10 de março, inclui os filmes Garota Infernal (2009), M8 - Quando a morte socorre a vida (2020) e Eu, Nós... Elas Quilombolas (2022).

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a Sala Redenção exibe Garota Infernal (2009) em sua primeira sessão do ano, na quarta-feira (8), às 19h. Embora tenha tido uma recepção negativa na época de seu lançamento, a obra tem sido revisitada, ganhando maior reconhecimento nos últimos anos. Antes da sessão, a Sala Redenção promove uma feira, que conta com a participação de artistas independentes mulheres. A feira ocorre a partir das 16h, em frente à fachada do cinema universitário, como uma das atividades da programação de reabertura.

Assim como Garota Infernal, M8 - Quando a morte socorre a vida (2020) também aborda aspectos do gênero terror. O filme conta a história de Maurício, um jovem negro e periférico que, ao ingressar na faculdade de medicina e frequentar as aulas de anatomia, se depara com o cadáver M8, também negro. O longa ganha exibição na Sala nesta quinta-feira (9), às 19h, em sessão comentada por Jeferson De, o diretor do filme, Maria Baré, estudante indígena de Medicina na UFRGS, e Mariana Gonçalves, socióloga e produtora cultural.

A programação de reabertura finaliza com a exibição de Eu, Nós... Elas quilombolas (2022), documentário que aborda a identidade quilombola e o direito à vacinação contra a COVID-19. A sessão ocorre na sexta-feira (10), às 19h, em parceria com o Bacharelado em Saúde Coletiva da UFRGS e com o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural da universidade. Após a exibição do filme, haverá debate com representantes de comunidades quilombolas e com a equipe do documentário.