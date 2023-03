No mês da mulher, artista visual expõe Manifesto Antifeminicídio com apoio da Ajuris

Nesta sexta-feira (3), a mostra Manifesto Antifeminicídio, da artista visual Graça Craidy, entra em período de exposição no Átrio do Foro II de Porto Alegre (Rua Manoelito de Ornellas 50), a convite da Ajuris. As obras criadas por ela denunciam a escalada do feminicídio no país, incluindo o Estado, e buscam conscientizar a sociedade para a gravidade do problema. A entrada é franca e a mostra poderá ser visitada até o dia 31 de março, de segunda a sexta-feira, das 13h às 19h.

Entre as pinturas da mostra estão, por exemplo, retratos de noivas mortas, com véu e grinalda e buquê de flores nas mãos, de 1m x 0,70, em acrílica sobre papel; um políptico (quatro peças) apresenta uma noiva no leito de morte; um tríptico é inspirado no conto gótico Plantação de Mulheres Mortas, da escritora Lélia Almeida, cujo texto faz parte da expografia.