Show A bossa nova é negra é atração do primeiro Chapéu Acústico do ano

Nesta terça-feira (7), o Chapéu Acústico promove o evento A Bossa Nova é Negra na Biblioteca Pública do Estado (rua Riachuelo, 1.190). O espetáculo dá protagonismo às mulheres negras, na voz e interpretação da cantora jazzista Marguerite Silva Santos e banda. O show será às 19h, com entrada franca, mediante contribuição espontânea.

O show traz afinidades entre samba e jazz, mesclando os estilos urbanos com a africanidade nagô brasileira. Além da cantora, estarão no palco do Salão Mourisco os músicos Gilberto Oliveira (guitarra e arranjos), Cleômenes Junior (sax tenor e flauta transversa), Bruno Vargas (contrabaixo elétrico), Mel Souza (piano) e Luke Faro (bateria), com as participações especiais da escritora e poetisa Lilian Rocha e da sambista Maria do Carmo Carneiro.