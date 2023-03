Biblioteca Pública do Estado promove oficina sobre tradução de obras de Marcel Proust

Nesta sexta-feira (6), às 16h, a Biblioteca Pública do Estado (R. Riachuelo, 1190) oferece uma oficina de tradução, mais especificamente, sobre a tradução que Mario Quintana fez das obras de Marcel Proust, através da Editora Globo. A entrada é gratuita.

A programação faz parte do projeto educativo da mostra Caminhos de Proust, em cartaz na Biblioteca Pública até 18 de março. As inscrições podem ser feitas no local, antes do início da atividade.