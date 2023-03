Circo Fantástico desembarca no BarraShoppingSul com atrações para toda a família

O Circo Fantástico inicia temporada no estacionamento do BarraShoppingSul (Av. Diário de Notícias, 300) nesta sexta-feira (3), contando com uma trupe de 48 artistas, entre acrobatas, malabaristas, mágicos e palhaços, proporcionando. O espetáculo conta ainda com o desafio dos motociclistas no Globo da Morte, além de acrobacias em tecidos, performances no trapézio, apresentações de contorcionismo, bambolê, entre outras atrações para toda a família.

Sob a lona, o espaço conta com um lobby e Praça de Alimentação, com algodão-doce, pipoca, churros, salgadinhos, cachorro-quente, batata frita, maçã do amor e bebidas variadas, além de souvenirs especiais. As sessões, com duração de 1h45min, ocorrem até 2 de abril, de terças a sextas-feiras, às 20h30min, e aos sábados e domingos, em três horários: 16h, 18h e 20h30min.