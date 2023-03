Série sobre a dupla Grenal começa a ser filmada neste domingo, na Arena

A dupla Grenal vira tema de série que começa a ser filmada neste domingo (5), dia de jogo válido pelo Campeonato Gaúcho. Com direção de Belisario Franca e Beto Rodrigues, a série documental Gre-Nal - O maior clássico da América vai investigar os motivos que constroem e renovam a centenária rivalidade entre Grêmio e Internacional.

A produção, que terá oito episódios de 50 minutos e deve ser exibida em uma grande plataforma de streaming, começará a ser gravada ainda na concentração dos times, com o acompanhamento da rotina pré-jogo, o trajeto até o estádio e o ambiente do vestiário. Durante a partida, as equipes de produção da Giros Filmes e da Panda Filmes farão a captação de imagens e depoimentos, registrando todos os momentos do clássico. Em um camarote da Arena, a convite das produtoras e com o apoio da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), personalidades ligadas ao universo Grenal, bem como apoiadores do projeto, acompanharão o confronto.