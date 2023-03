Sessão Vagalume traz A Pequena Sereia para a telona da Capitólio

A nova temporada da Sessão Vagalume vai exibir clássicos do cinema infanto-juvenil, sempre no primeiro fim de semana do mês, na Cinemateca Capitólio (Rua Demétrio Ribeiro, 1.085). O título escolhido para abrir a programação, que vai até junho, é A Pequena Sereia, animação produzida em 1989. As projeções na versão dublada serão neste sábado (4) e domingo (5), às 15h. Os ingressos custam apenas R$ 4,00, com opções de meia entrada.

Baseado no conto homônimo do dinamarquês Hans Christian Anderson, o filme tem como protagonista uma princesa sereia que sonha em se tornar humana. Na época, conquistou as estatuetas do Oscar e Globo de Ouro nas categorias trilha sonora e canção original (Under the Sea). Em maio, a Disney vai lançar uma nova versão dessa história estrelada pela atriz Halle Bailey.

A Sessão Vagalume é uma iniciativa do Programa de Alfabetização Audiovisual e traz um circuito de cinema para a criançada. Em abril, o projeto completa 15 anos de atividades.